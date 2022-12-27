رئيس «اتحاد الإعاقة»: المجتمع أصبح يعرف قيمة «قادرون باختلاف» بفضل الدعم الرئاسي

قالت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصرى للإعاقة الذهنية، إن النسخة الرابعة من «قادرون باختلاف» هذا العام، تحمل الكثير من المفاجآت، مضيفة: كل كلمات الشكر لا تكفى لتوجيهها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على تقديره لذوى الهمم منذ 2018 بعد إعلانه عاماً لدعمهم.

وأضافت أمل مبدى، فى حوارها لـ«الوطن»، أن الجميع ينتظر احتفالية «قادرون باختلاف» تحت شعار «لينا مكان»، وهو ما يُسعد كل العاملين فى دعم ذوى الهمم ويدخل السرور على أنفسهم.. وإلى نص الحوار:

الرئيس أعلن خلال احتفالية العام الماضى عن قرارات تنفيذية لدعم ذوى الهمم.. كيف تم تنفيذها حتى اليوم؟

- كل عام الرئيس عبدالفتاح السيسى يعلن عن قرارات جديدة داعمة لأبنائه من أصحاب الهمم، والقرارات التى يعلنها الرئيس تؤخذ فى حيز التنفيذ، إذ أعلن العام الماضى عن إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» تحت رئاسته، وتم التصديق عليه من مجلس النواب، وتشكيل الصندوق للإنفاق على الأشخاص ذوى الإعاقة كتوفير الأطراف الصناعية، إقامة البطولات، توفير جلسات تخاطب، وغيرها من الخدمات التى يحتاجها القادرون باختلاف، بالإضافة إلى زيارة الطلاب إلى كليتى الحربية والشرطة، والتى تهدف لتوعية الشباب بأهمية «قادرون باختلاف» للعمل على تنشئة جيل جديد يحترم الآخر ويقدر دوره فى المجتمع.

أمل مبدى: احتفالية «النسخة الرابعة» ستؤكد مكانة ذوى الهمم فى الجمهورية الجديدة

ما أبرز التحديات التى تواجه أبطال «قادرون باختلاف» فى الوقت الحالى؟

- من أكثر التحديات التى تواجه «قادرون باختلاف» هو العمل، فما زال المجتمع لا يعترف بحقهم فى التشغيل، ولم تطبق نسبة الـ5٪‎ لتشغيلهم بشكل كامل، وما زالت القوى التشغيلية لـ«قادرون باختلاف» لم يتم استغلالها، وبالتأكيد اللوحة الفنية التى تظهر فى احتفالية «قادرون باختلاف» تقف خلفها خلية نحل تعمل دون كلل.

حدثينا عن كيفية آخر الاستعدادات لاحتفالية «قادرون باختلاف» وما الجديد فى النسخة الرابعة؟

- الجميع جاهز لتقديم حفل مبهر هذا العام، والاستعدادات تمت على أكمل وجه، وجميع الأطفال يتشوقون للقاء الرئيس، وأتمنى أن أضم «قادرون باختلاف» جميعهم، وألبى طلباتهم، وهناك استعدادات مبهرة، سيتم الكشف عنها خلال الحفل، ستكون لها مخرجات تسعد الجميع، ويشارك فى الاحتفالية شخصيات من السعودية وقطر والإمارات ودول أخرى، كما يشارك الفنانون حسين الجاسمى، وعمرو يوسف، وكندة، والإعلامى سيف زاهر، وعدد من الفنانين، فقوة مصر الناعمة بفنانيها ووجودهم معنا دعم كبير لنا، ووجود الرئيس يعطى شكلاً مختلفاً لليوم، ويجعل الجميع يتمنى الحضور ومشاهدة الرئيس السيسى، كما أن هناك شباباً من جميع قرى «حياة كريمة» بالمحافظات سيشارك بالحفل.

ما أهم المكاسب التى نستطيع أن نقف أمامها من احتفالية «قادرون باختلاف» كل عام؟

- أكبر مكسب حققناه أن الجميع فى مصر أصبح يعرف قيمة «قادرون باختلاف»، أصبح لوجو «قادرون باختلاف» منتشراً فى جميع أنحاء مصر استعداداً لإطلاق الحفل، بعد أن كان ملف «قادرون باختلاف» مغلقاً على مدار عقود، فأصبحوا الآن موجودين على الساحة بكل قوة. وهنا يجب أن نشكر الإرادة السياسية التى كانت سبباً فى ذلك وداعمة لنا طوال الوقت.

كيف دعّمت الدولة ذوى الاحتياجات الخاصة والتمكين فى عهد الرئيس السيسى؟

- دعم أصحاب الهمم فى عهد الرئيس السيسى غير مسبوق، ولم يحدث على مدار التاريخ من حيث التمكين السياسى والتشريعى، والتوعية بأهمية «قادرون باختلاف» تعد أهم مكاسبنا، فأصبح العالم ينظر إلى «قادرون باختلاف» نظرة جديدة، فضلاً عن صدور قانون التنمر الذى يحمى حقوقهم، وإنشاء صندوقى «عطاء وقادرون باختلاف»، والمساواة فى الميداليات، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية التى أصدرت لـ«قادرون باختلاف»، وإتاحة الوظائف لبعضهم، وتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة، جميعها مظاهر لمكاسب «قادرون باختلاف».

شعارنا هدا العام هو «لينا مكان».. وقانون التنمر وإنشاء صندوقى «عطاء وقادرون باختلاف» من مظاهر الدعم

ماذا عن شعار «قادرون باختلاف» فى نسخته الرابعة؟

- شعار احتفالية «قادرون باختلاف» هذا العام، التى ستنطلق الأربعاء، هو «لينا مكان»، وهذه الاحتفالية فى نسختها الرابعة تؤكد أن الأشخاص ذوى الإعاقة لهم مكان فى الجمهورية الجديدة.