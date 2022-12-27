خبير استراتيجي لقناة القاهرة الإخبارية: 7500 قتيل بسبب الألغام في العالم بعامين فقط

قال اللواء جلال العبادي، الخبير الاستراتيجي، من عمان، إن الألغام لها تأثير سلبي على الأراضي الزراعية والفلاحين، لعدم استغلال الأراضي، بالإضافة إلى العاهات الكثيرة التي تحدثها من قتل أطفال وأبرياء وغير ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ عام 2016، حتى 2018 كان هناك 7500 قتيل ضحايا الألغام في العالم، منهم قرابة 2500 في دولة سوريا فقط، بالإضافة إلى الجرحى طبقًا للإحصائيات، لافتًا إلى أن المنطقة العربية مشبعة بالألغام.

وتابع، هناك دعوات كثيرة من رجال أعمال ومؤسسات مدنية برفع دعوى ضد ألمانيا وإيطاليا، ومن المتوقع أن تقوم كل دولة منهما، بدفع 10 ملايين دولار لإزالة الألغام التي تسببا فيها؛ لأنها عملية خطيرة، مؤكدًا أنه لإزالة 3000 لغم يتوقع أن يكون هناك ضحايا بواقع قتيلين وجريحين، بحسب الإحصائيات.