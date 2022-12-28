«الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات.. وتنصح بارتداء الملابس الثقيلة

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات؛ إذ تشهد الساعات الأولى من الصباح تكون الشبورة المائية وسط طقس مائل للبرودة ليلا ونهارا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في شمال الصعيد؛ إثر تأثر البلاد بالمرتفع السيبيري وسط تحذيرات للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة حفاظا على سلامتهم.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات، أوضحت الأرصاد، سقوط أمطار على مطروح، والسلوم، وذلك بنسبة 30% وسط تكون غيوم جزئية وشبورة مائية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

ويشهد طقس اليوم الأربعاء في محافظات القاهرة والجيزة ومدن القناة تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية مع طقس مائل للبرودة وانعدام فرص سقوط الأمطار.

طقس اليوم الأربعاء في المحافظات

وتشهد محافظات «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد»، طقسا مائلا للبرودة ليلا ونهارا مع تكون الشبورة والغيوم الجزئية على مدار اليوم.

وتتكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية في وسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر، ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر معتدل نهارا.

وتشهد محافظات الصعيد، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا مع تكون الشبورة.

وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء في المحافظات جاءت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 20 درجة، الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة، الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة، الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة، الصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة، الصغرى 10 درجات