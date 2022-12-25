أماكن سقوط الأمطار اليوم على مستوى الجمهورية.. تصل إلى القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وقد تمتد إلى شمال الصعيد.

ويسود اليوم طقس لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، على أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم إلى 19 درجة مئوية.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، ويُتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة نهارا قد تكون غزيرة مساء على مناطق من السواحل الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري.

وبشأن السواحل الشمالية الغربية فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة اليوم وفق بيان صادرعن خبراء الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23 - 17