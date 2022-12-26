«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وسيول في شمال سيناء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار موجة الطقس الممطر اليوم على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى مصر الوسطى.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ فرص سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانا، ستكون على مناطق من شمال سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، وقد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء، في حين تقل حدّتها لتصبح بين متوسطة وخفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس.

ولفتت الأرصاد، إلى استمرار تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وستكون مصحوبة بأمطار خفيفة ومتوسطة أحيانا.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم 26-12-2022 على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23 - 17