«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث تنحصر فقط على السواحل الشمالية الشرقية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط سيناء، وتشهد هذه المناطق تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بأمطار بين خفيفة ومتوسطة.

فرص سقوط الأمطار

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تراجعت فرص سقوط الأمطار على القاهرة والسواحل الغربية للبلاد، ومدن القناة، وخليج السويس، وشمال الوجه البحري، بعد ان اتجه المنخفض الجوي الذي أثر على البلاد خلال الأيام الثلاثة السابقة للجهة الشرقية للبلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23 - 17