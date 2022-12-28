«الجمارك» تعلن عن تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين في الخارج

كشف محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، تفاصيل التيسيرات الجديدة التي تقدمها الحكومة لاستيراد المصريين بالخارج لسياراتهم، لافتًا إلى أنه بمجرد صدور القانون كان لدى بعض المواطنين استفسارات حول آلية تطبيق القانون وكانوا يطلبون العديد من التيسيرات لتفعيل القانون بشكل ميسر بالنسبة لهم.

الاستجابة لمطالب المصريين في الخارج

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه بسبب التواصل بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك والمواطنين تمت الاستجابة لمطالب المصريين في الخارج وتم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بـ3 شهور بشكل كامل وإلغاء شرط التصديق على المستندات لأنه كان يمثل عبئا على المواطنين وإلغاء التصديق لكشف الحساب البنكي وشهادات بيانات السيارات، لافتًا إلى أنه تم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الـ6 شهور السابقة لتاريخ التحويل.

إضافة مجموعة أخرى من فئات السيارات

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إضافة مجموعة أخرى من فئات السيارات للسيارات المسموح بشرائها ليستطيع المصريون في الخارج الاستفادة من المنظومة بفئات وكماليات مختلفة للسيارات.

وأكد أنه يمكن لمواطن مصري في الخليج شحن سيارة من أي دولة أوروبية بشرط أن يكون المالك الأول لها وتستفيد من المبادرة المصرية لاستيراد سيارات المصريين في الخارج.