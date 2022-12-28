نقيب المهن التمثيلية يكشف تفاصيل دار المسنين الخاصة بالفنانين

علّق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على افتتاح أول دار لرعاية كبار السن من فناني مصر معتبرًا أن الحلم تحقق وأنه قام بسد العجز وإيجاد مكان يليق بكبار الأساتذة وكبار الرواد.

تجهيزات الدار حاليًا هي تجهيزات أولية

وكشف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، تفاصيل الدار لافتًا إلى أنها تحتوي على مطعم كبير وصالة للألعاب الرياضية «جمانيزيم» ومكتبة ثقافية وعيادات ومعمل تحاليل وحمام سباحة مشيرًا إلى أن هذه هي التجهيزات الأولية للدار.

وأشار إلى أن الفنانين يريدون تقديم عروض فنية لهم ومشاركتهم في أنشطة معتبرًا أنها ستكون دارا مختلفة نظرًا لاختلاف الفنانين في طباعهم وعاداتهم وتقاليدهم.

خدمة مجتمعية ولن تكون كل الغرف للفنانين

وأكد أن سعة الدار 40 غرفة وستكون هناك خدمة مجتمعية ولن تكون كل الغرف للفنانين فضلا عن المشاركة المجتمعية مشيرًا إلى أن الدار ستكون تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت أشرف زكي إلى أن الدار لها رسوم مؤكدًا أنها ليست رسوم كبيرة وأن الفنان غير القادر ستدفع له النقابة الرسوم نظرًا لحاجة الدار للإنفاق على نفسها.