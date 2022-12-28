حصاد 2022.. مسارح الدولة في المحافظات تحتضن 1000 ليلة عرض

قدم البيت الفني للمسرح ما يفوق الـ 1000 ليلة عرض على مسارحه بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات، خلال 2022 وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البيت الفني للمسرح، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وبرئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي القائم بأعمال رئيس للبيت الفني للمسرح.

عروض البيت الفني للمسرح هذا العام

حضر تلك العروض المسرحية ما يقرب من 75000 مشاهد بالقاهرة والإسكندرية، بينما تعدى جمهور المحافظات الـ 100 ألف مشاهد خلال عروض المواجهة والتجوال، وقدم بيت المسرح 65 عرضا بينهم 15 عرضا جديدا، كما شهد البيت الفني للمسرح خلال الفترة الماضية اجتماعات مكثفة لإعداد خطة عروض عام 2023، بعد تولي المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي منصب القائم بأعمال البيت الفني للمسرح.

الانطلاقة الثالثة لمسرح المواجهة والتجوال بدأت هذا العام بامتداد الانطلاقة الثانية للموجهة والتجوال، حيث استمرت حتى 11 مارس من هذا العام، وهي الانطلاقة التي بدأت في شهر أغسطس 2021، خلال هذا العام وقدمت الانطلاقة الثانية 30 ليلة عرض بمحافظات «أسيوط، أسوان، الفيوم، قنا»، بعرضي «أمر تكليف، محطة مصر».

7 عروض مسرحية في 18 محافظة

أما الانطلاقة الثالثة لمشروع المواجهة والتجوال وهو المشروع الذي تنظمه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح حيث تضم الانطلاقة الثالثة 7 عروض مسرحية في 203 قرى ب 18 محافظة، منهم 26 قرية من قرى مشروع حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، بالإضافة الى المجتمع المدني.

الانطلاقة الثالثة للمبادرة

يذكر أن الانطلاقة الثالثة للمبادرة تستمر حتى شهر أبريل من العام المقبل، وتبدأ من 5 قرى بمحافظة الأقصر بعرض «حواديت الأراجوز»، وحققت الانطلاقة الثالثة حتى الآن 51 ليلة عرض بمحافظات «الشرقية، البحيرة، الغربية، المنوفية، الأقصر، قنا، المنيا، بني سويف»، بعروض محطة مصر والليلة الكبيرة من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس.

يذكر أن عرض «حواديت الأراجوز»، من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، و«101 عزل»، من إنتاج فرقة مسرح المواجهة و التجوال.