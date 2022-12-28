الصين تعرب عن قلقها تجاه الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع اليابانية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، عن قلق بلاده إزاء الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع اليابانية، داعيًا الجانب الياباني إلى توخي الحذر في أقواله وأفعاله في المجالات العسكرية والأمنية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريح اليوم الأربعاء، ردًا على تقارير تفيد بأنَّ الحكومة اليابانية وافقت في 23 ديسمبر الجاري على ميزانية دفاع قياسية تبلغ 6.8 تريليون ين (حوالي 51 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2023، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية، وأنَّ اليابان تبالغ في وصف التوترات الإقليمية سعيًا وراء تحقيق اختراقات عسكرية.

وتابع: «يعد خطوة خطيرة تثير شكوكًا قوية بين جيرانها الآسيويين وفي المجتمع الدولي حول ما إذا كان يمكن لليابان الالتزام بسياسة دفاعية موجهة حصرا إلى الدفاع ومسار التنمية السلمية».

وأوضح أنَّه على الجانب الياباني أنَّ يتوخى الحذر في أقواله وأفعاله في المجالات العسكرية والأمنية حتى لا يفقد المزيد من المصداقية مع جيرانه الآسيويين والمجتمع الدولي.