«ماكرون» للعراقيين: نقف بجانبكم وسنناضل لإقناع المجتمع الدولي بدعمكم

قال إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، إنه فيما يتعلق بالمسألة الاقتصادية، والتي تتضمن القدرة على إعادة إصلاح وبناء نظم الصحة والتعليم في العراق، وكذلك مكافحة الفساد وخلق فرص عمل للشباب وبناء المناطق الصناعية المشتركة، يجب أن يتم عن طريق المساعدات الثنائية وكذلك تحسين نظم التبادل التجاري الإقليمي، وتقديم فرنسا للمساعدة لتنفيذ هذه الأجندة، مشددًا على ضرورة تعزيز الاستثمارات لمصلحة تسهيل التنقل للأفراد وهو ما تشارك به فرنسا والاتحاد الأوروبي، وسوف يستمرون في المساهمة بهذا الأمر.

وأشار «ماكرون»، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إلى إقامة بنية تحتية مدنية في مجال المياه والكهرباء والطاقة بشكل عام، تسمح بتعزيز الدعم للعراق وللمنطقة بأكملها، مؤكدًا دعم فرنسا لمشروعات الربط بمجال الطاقة بين دول المنطقة، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر سيساهم في التحول للطاقة النظيفة

وأوضح رئيس فرنسا، أن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر يساهم في التحول للطاقة النظيفة من أجل حماية البيئة، وكذلك لفتح آفاق في المستقبل لتزاوج الهيدروكربون المحروقات التقليدية، مع مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة وهذا يسمح بإيجاد شبكات لربط الكهربائي بين مختلف الدول في هذه المنطقة، لافتًا إلى أن تعزيز الروابط الكهربائية بين الدول سيتم مع الأخذ بالاعتبار النماذج المختلفة والإنتاج المفرط في استخدام الكهرباء، فهناك روابط تم إقامتها بين عدد من الدول ومن بينها دولة الأردن، إضافة إلى تعزيز الروابط التي تخفف من حدة التوترات الجيوسياسية وتسمح كذلك باستفادة أكبر قدر ممكن من الدول من هذه الموارد في هذا الفضاء الإقليمي.

ولفت إلى أن الأمن والاقتصاد بمعناه الواسع والعريض والبنية التحتية، هي المحركات الأساسية لتحقيق هذا الاستقرار وسيادة العراق والمنطقة بأكملها، معربًا عن آماله بأن يسمح مؤمر بغداد بتبني مشروعات عملية، متابعًا: «سأناضل من أجل دعم المجتمع الدولي لكم في هذا التوجه، كنا بجانبكم منذ عام ونحن بجانبكم اليوم وغدًا».