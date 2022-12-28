وفاة والد المطربة آية عبدالله.. والجنازة بمسجد مصطفى محمود في صلاة الظهر

توفي والد المطربة آية عبدالله، صباح اليوم الأربعاء، وطالبت جمهورها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالدعاء له .

وفاة والد المطربة أية عبد الله

وأعلنت المطربة آية عبدالله موعد صلاة الجنازة، قائلة: «صلاة الجنازة علي روح والدي رحمة الله عليه اليوم عقب صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود».

وطالبت آية عبدالله، بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة: «اللهم ثبته عند السؤال واغفرله و ارحمه».

معلومات عن المطربة آية عبد الله

المطربة أية عبدالله التحقت بفرقة سليم سحاب وهي صغيرة، وتوالت عليها الأعمال الفنية، من أعمالها الفنية مسلسل طرف ثالث وأخت تريز، ومسرحية هولاكو.

يذكر أن آخر أعمال آية عبد الله أغنية «مين علمك» التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» باللهجة السعودية.

وقد سبق وتعرضت المطربة آية عبد الله لأزمة صحية مفاجئة، ودخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.