والدة الفنانة مريم وجيه: وعكة صحية غيرت مجرى حياتها

استضاف برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، مساء الجمعة، الفنانة التشكيلية مريم وجيه، إحدى نماذج «قادرون باختلاف»، والتي أصبحت طالبة في كلية الفنون الجميلة واحترفت فن «الجرافيك» والنحت الجداري.

بدأت بالسباحة ووصلت لاحتراف الرسم والنحت

وقالت هناء أمين، والدة الفنانة التشكيلية مريم وجيه، إن نجلتها بدأت مشوارها بالسباحة، إلى أن أصيبت بوعكة صحية غيرت مجرى حياتها وتحولت إلى الفنون، مشيرة إلى أنها موهوبة في التلوين وبشكل دقيق ومتناسق بالرغم من عدم ممارستها الرسم مسبقًا.

وأوضحت «أمين» أن «مريم» استكملت طريقها في الرسم، والتحقت بكلية الفنون الجميلة بنظام الدراسات الحرة من خلال منحة دراسية، لافتة إلى أن دخول مريم لكلية الفنون الجميلة كان أهم وأكبر خطوات نجاحها.

شاركت في 50 محفلًا دوليًا وحصدت الجوائز

وأوضح الإعلامى أحمد فايق، أن مريم وجيه، هي أشهر فنانة تشكيلية من ذوي القدرات الخاصة، ومثلت مصر ورفعت علمها في 50 محفلًا دوليًا، وحصدت عشرات الجوائز، بالإضافة لكونها طالبة بكلية فنون جميلة، ومحترفة جرافيك وموهوبة في الرسم والفن التشكيلي.

وتعد مريم وجيه أشهر فنانة تشكيلية من أصحاب مبادرة «قادرون باختلاف» وشاركت مع مؤسسة أولادنا في افتتاح معرض الكتاب بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.