حزب التجمع يكشف ملامح رؤيته للمحور الاجتماعي قبل الحوار الوطني

تستعد الأحزاب السياسية لطرح أفكارها ومقترحاتها المقرر مناقشتها خلال الحوار الوطني، وذلك في عدة محاور مختلفة، من بينها المحور الاجتماعي الذي يناقش في داخله ملفات هامة جمعيها تخص المواطن.

وأوضح حزب التجمع ملامح من رؤيته للمحور الاجتماعي، والملفات المقررة أن يناقشها خلال الحوار الوطني، إذ أوضح عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، أنَّ الرؤية العامة للحزب تبدأ من ضرورة الاعتماد على آليات التخطيط، وتعظيم الاعتماد على الموارد الذاتية للتنمية والإنتاج الذاتي لأساسيات الشعب.

رؤية «التجمع» للمحور الاجتماعي

وأضاف «فؤاد» في حديثه مع «الوطن»، أنَّ التنمية الاجتماعية هي التي تحقق مساحة أكبر من العدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق بناء مجتمع المشاركة الشعبية، إذ يبني الشعب مؤسسات المجتمع الجديد في مجالات الإنتاج، والتوزيع العادل للثروة.

وأشار إلى أنَّ ذلك الأمر يمكن تحقيقه عن طريق وضع خطط تستهدف محاصرة الفقر، والحد من البطالة، فضلًا عن التوسع في الاستثمار الاقتصادي العام والخاص والتعاوني، في إطار مسؤولية الدولة المركزية عن التشريع والتخطيط والاستثمار، وتوفير البيئة القانونية والبنية الأساسية لخلق فرص جديدة للاستثمار وفرص جديدة لاستيعاب كل القادرين على العمل.

وطالب مساعد رئيس حزب التجمع، بالإسراع في تعميم نظام التأمين الصحي الشامل، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية غير الاشتراك الشهري، والتأكيد على الحق في السكن الملائم، وتوفير مياه الشرب النظيفة، وتعميم نظم الصرف الصحي، ولذلك يجب الإشادة بمبادرة حياة كريمة.

وناشد «التجمع» بضرورة دعم الحاجات الأساسية للمواطن في الغذاء، وتوفير الطاقة المطلوبة للاستهلاك المنزلي بما يتفق مع متوسطات الدخل للفئات الأكثر احتياجًا، وغيرها من الاحتياجات والسلع والخدمات الأساسية، فضلا عن ضمان حق المرأة في المساواة بتمكينها من المشاركة الكاملة في مختلف ميادين العلم والعمل.

مقترح «التجمع» لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وأكّد ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا في المجتمع، وإيجاد نظم فاعلة لرعاية العاطلين عن العمل، إلى حين حصولهم على فرص التشغيل، وتوفير آليات فاعلة وعادلة لحماية الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال المشردين والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وضحايا العنف الأسري.

تقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الحرفية والزراعية والتجارية وتربية الماشية والدواجن، ضمن مقترحات «التجمع» للبحث عن أساليب جديدة لنشر العدالة الاجتماعي.