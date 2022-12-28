رئيس الوزراء الياباني يلمح إلى إجراء انتخابات عامة قبل زيادة الضرائب لتمويل الدفاع

ألمح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى أنه قد يدعو إلى انتخابات عامة قبل زيادة الضرائب عام 2024، أو بعد ذلك لتمويل تعزيز الدفاع.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن كيشيدا قوله، في حديث تلفزيوني، إن الحكومة ستقرر التوقيت الدقيق لزيادة ضرائب الشركات والدخل لزيادة الإنفاق الدفاعي، لكن ستكون هناك انتخابات قبل ذلك.

زيادة الضرائب في الوقت المناسب

وشدد كيشيدا على أنه يجب زيادة الضرائب في الوقت المناسب بين عامي 2024 و2027.

وأشارت كيودو إلى أن لرئيس الوزراء الياباني القول الفصل في حل مجلس النواب الياباني فيما تنتهي المدة الحالية لأعضاء مجلس النواب في البرلمان، ومدتها 4 سنوات في أكتوبر 2025.

وأيد كويشي هاجيودا، رئيس السياسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي، الحاكم بزعامة كيشيدا، خطة لإجراء انتخابات عامة قبل تنفيذ الزيادات الضريبية.

ووافق مجلس وزراء كيشيدا في وقت سابق من هذا الشهر، على خطة لزيادة الإيرادات الضريبية لتعزيز الدفاع، متصورا أن المبلغ سيتجاوز تريليونين في السنة المالية، اعتبارا من أبريل 2027.

معارضة خطة زيادة الضرائب

وفي استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو نيوز مؤخرا، عارض أكثر من نصف مؤيدي الحزب الليبرالي الديمقراطي خطة زيادة الضرائب المتعلقة بالدفاع، وكان أكثر من 80% من المستجيبين الذين دعموا الحزب غير راضين عن رؤية كيشيدا.

وكان وزير إعادة الإعمار اليابانية كينيا أكيبا قد قدم استقالته أمس الثلاثاء إلى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي وافق عليها، بسبب فضيحة تمويلات سياسية، وهو رابع وزير يضطر إلى الاستقالة من الحكومة في غضون شهرين.