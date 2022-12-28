محافظ الغربية يفتتح منفذا جديدا للسلع الغذائية المخفضة بكفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود مركز ومدينة كفر الزيات في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، بالمتابعة اليومية للأسواق وتوفير منافذ بيع للسلع بأسعار مناسبة للمواطنين، في إطار حرص الدولة على توفير كافة السلع الغذائية وضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار.

افتتاح منفذ سلع غذائية في كفر الزيات

وقال «رحمي» إنّ مركز ومدينة كفر الزيات برئاسة عادل داوود، عمل على فتح منفذ جديد في المدينة أمام المواطنين، من أجل بيع السلع الغذائية وذلك بميدان أوسكار

حملات مستمرة على الأسواق

وفي السياق ذاته، تابع محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في كفر الزيات للتأكد من توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة للمرور على الأسواق، نبهت على أصحاب المحال بكتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، ووضعها في أماكن يتمكن من رؤيتها المواطن.