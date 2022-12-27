«منتجي الدواجن» لـ أحمد موسى: انخفاض أسعار البيض والفراخ خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه بعد اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين، تم الإفراج عن كميات كبيرة من فول الصويا، والأعلاف بالمواني.

الأسعار ستعود لطبيعتها

وأوضح «الزيني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن هناك «مافيا كبيرة» كانت تتحكم في أسعار الأعلاف، موضحا أن الأسعار ستعود لطبيعتها بعد الإفراج عن البضائع في المواني.

الصناعات الوطنية وتشجيع المنتج المحلي

تابع نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوطين الصناعات الوطنية، وتشجيع المنتج المحلي، لافتا إلى أن 65% من منظومة صناعة الدواجن من صغار المربين.

3.5 مليون عامل كانوا مهددين بعدم البقاء في صناعة الدواجن

وأشار إلى أن أكثر من 3.5 مليون عامل، كانوا مهددين بعدم البقاء في صناعة الدواجن، لافتا إلى أن كان المكسب في طن فول الصويا 20 ألف جنيه، كما أن سعر طبق البيض سينخفض بشكل كبير.