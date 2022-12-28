أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1605 جنيهات

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 1605 جنيهات لـ عيار 21 الذي يعتبر الأكثر شعبية بين المواطنين خاصة المقبلين على الزواج.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية اليوم بمحلات الصاغة:

أسعار الذهب اليوم

- سعر الجرام عيار 21 سجل 1605 جنيهات للشراء مقابل 1580 جنيها.

- سعر عيار 24 نحو 1834 جنيها للبيع مقابل 1806 جنيهات للشراء.

- سعر عيار 22 نحو 1681 جنيها للبيع مقابل 1655 للشراء.

- سجل عيار 18 سعر 1376 جنيها للبيع مقابل 1354 جنيها للشراء.

- سجل عيار 14 سعر 1070 جنيها للبيع مقابل 1053 جنيها للشراء.

- عيار الذهب عيار 12 نحو 917 جنيها للبيع مقابل 903 جنيهات للشراء.

- سعر الجنيه الذهب سجل 12840 جنيها للبيع مقابل و12640 جنيها للشراء.

- سعر الكيلو الذهب 1,834,286، مقابل 1.805.714 للشراء.

وصرح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة تستعد خلال المرحلة المقبلة لتقديم الدعم لمصنعي الذهب من أجل تطوير صناعة المشغولات الذهبية، والمساهمة في الارتقاء بالتصميمات بما يتماشى مع الأسواق العالمية بعد إزالة رسم التثمين، وهذا يزيد من فرص تصدير المشغولات الذهبية للأسواق العربية والأوربية، ما يحقق للدولة إيرادات سنوية تقدر بنحو 4 مليارات دولار.