تراجع أسعار السمك اليوم في المحافظات.. الدنيس بـ 52 جنيها

أكد كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار السمك اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعًا لليوم الثاني على التوالي لجميع الأنواع سواء البحرية أو النيلية، بواقع جنيه واحد عن كل كيلو مباع، طبقًا لما أجري من تعاملات للبيع والشراء اليوم داخل البورصة.

أسعار السمك اليوم بالمحافظات

سجلت أسعار السمك اليوم بالمحافظات، كما يلي، بحسب تصريحات «الشامي» لـ«الوطن»:

كيلو السمك البلطي 23 جنيهًا، و33 جنيهًا للأسماك ذات الحجم الكبير.

كيلو السمك البوري «الطوبار» 37 جنيهًا و69 جنيهًا للحجم الكبير.

كيلو الكابوريا 39 جنيهًا.

كيلو سمك البياض 54 جنيهًا.

كيلو السمك البوري بين 39 جنيهًا و63 جنيهًا.

كيلو السمك البليمي 37 جنيهًا.

كيلو السمك المبروك 21 جنيهًا.

كيلو القراميط البيضاء 17 جنيهًا.

كيلو القراميط ذات اللون الداكن 13 جنيهًا.

سعر الجمبري اليوم

كيلو الجمبري الأحمر 81 جنيهًا للحجم الصغير، و261 جنيهًا للجمبري الكبير.

كيلو اللوت 88 جنيهًا.

كيلو القاروص 152 جنيهًا.

كيلو سمك موسى 91 جنيهًا.

كيلو الدنيس 52 جنيهًا.

كيلو الحبار 152 جنيهًا.

كيلو السردين 39 جنيهًا.

كيلو الثعابين السمكية بين 131 و154 جنيهًا.

كيلو الوقار بـ 144 جنيهًا.

كيلو السمك البربوني بـ57 جنيهًا.