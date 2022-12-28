بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

أصيب قبل قليل 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى بطريق مصر إسكندرية الزراعي، في نطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية، وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين في حادث التصادم

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كلا من: «محمد. ن.ع»،31 سنة، مقيم في أبو سليمان بالإسكندرية، و«إيمان. ا. ا»، 36 سنة، مقيم بالعوايد، و«سماسم. م. م»، 37 سنة، مقيم بالزوايدة، و«نسمة. م. ب»، 26 سنة، مقيم المراغي، و«نشوى. ع. ع»، 24 سنة، مقيم حجر النواتية، جميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وجرى نقل المصابين جميعا إلى مستشفى كفر الدوار العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة.