وزير الشباب: نظمنا 289 بطولة وحدثا دوليا وحققنا 2646 ميدالية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إن السنوات الماضية، شهدت تطور البنية الأساسية والبنية الرياضية من «إستادات»، ومدن شبابية ورياضية وملاعب ومراكز شباب وحمامات سباحة وصالات رياضية، ما يؤكد قدرة مصر على تنظيم كافة الأحداث الرياضية الكبرى، حيث أن هذه البنية وفرت نحو 65% من تكلفة استضافة تلك الأحداث الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى لتنظيم مصر نحو 289 بطولة وحدث دولي وعالمي، بالإضافة لتحقيق نحو 2646 ميدالية بمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

50 مشروعا وبرنامجا بمشاركة ذوي الهمم

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بفاعليات حفل «قادرون باختلاف»، تحت شعار «لينا مكان»، بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات أن وزارة الشباب والرياضة نفذت 50 مشروعا وبرنامجا بمشاركة ما يقرب من 250 ألف ناشئ وشاب من ذوي الهمم بمختلف المحافظات، فضلا عن تنظيم دوري رياضي لذوي الهمم، ودوري لكرة السلة لضعاف السمع، ودوري لكرة القدم للصم، بالإضافة لقصار القامة وكرة القدم بالساق الواحدة، كما قامت مصر لأول مرة هذا العام بتنظيم بطولة دولية بارالمبية وهي بطولة العالم لكرة اليد.