وزير الاتصالات: حريصون على إقامة شراكات دولية مع كبرى الجامعات لتحفيز الشباب

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إننا نحرص على إقامة شراكات دولية مع كبرى المؤسسات المتخصصة والجامعات الدولية المرموقة لبناء القدرات الرقمية وتحفيز الإبداع الرقمي لدى الشباب؛ موضحًا أنه خلال 4 سنوات ماضية جرى مضاعفة أعداد المتدربين 56 مرة، فيما تضاعفت ميزانية التدريب التقني 26 مرة لترتفع من تدريب 4 آلاف شخص بميزانية 50 مليون جنيه إلى 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه فى العام المالي الجاري.

إعداد جيل متخصص في مجالات الاتصالات

وأوضح في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أن مستهدفات التدريب تتمثل في إعداد جيل متخصص في جميع مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروعات الرقمنة، وتشجيع الشباب على الالتحاق بقطاع المهنيين المستقلين لتصدير خدمات رقمية والالتحاق بالعمل فى أسواق اخرى، وكذلك التوسع في مراكز التميز التي تقيمها الشركات العالمية بمصر.

تنفيذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية

وحول جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة الداعمة للابتكار الرقمى وريادة الأعمال؛ أوضح طلعت أنه يجرى تنفيذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في جميع المحافظات، لزيادة عدد مراكز الإبداع من 3 مراكز إلى 30 مركزا للإبداع على مستوى الجمهورية، وذلك باستثمارات 5 مليارات جنيه؛ مضيفا أنه جرى افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية، ويجرى حاليا إنشاء 12 مركزًا جديدًا ضمن المرحلة الثانية للمشروع، فيما تستهدف المرحلة الثالثة إنشاء 7 مراكز أخرى.