أبرز 10 معلومات عن مطار شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء

مدينة شرم الشيخ السياحية بمحافظة جنوب سيناء تضم واحدا من أهم مطارات العالم، وسمي المطار باسم المدينة بعد أن تسلمته مصر عام 1982 من إسرائيل، وكان يطلق عليه مطار عفيرة الدولي، وجرى اختياره في مكان يبعد عن مجلس مدينة شرم الشيخ بنحو 20 كيلو متر تقريبا.

تطوير مطار شرم الشيخ

وجرى تطوير المطار أكثر من مرة منذ استلامه، وارتفعت الطاقة الاستيعابية له إلى نحو 7 ملايين راكب عام 2020، بعد أن كانت الطاقة 4 ملايين في 2010، والآن تجري عملية تطوير أخرى فيه لزيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 10 ملايين راكب سنويا، وذلك قبل انعقاد قمة المناخ نوفمبر المقبل.

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قال في تصريح لـ«الوطن» اليوم الخميس، إن مطار شرم الشيخ الدولي سيصبح أول مطار أخضر في مصر، حيث يوجد دراستين لتركيب محطات طاقة شمسية بالمطار، إحداهما بصالة الوصول بطاقة 300 كيلووات، وأخرى لتركيب وحدة بقدرة 5 ميجا وات، من أجل تغطية استهلاك المطار على مدار العام، متابعا أنه جرى تركيب الهوية البصرية للمدينة في كل أنحاء المطار.

أبرز المعلومات عن مطار شرم الشيخ

1- مساحة المطار 25311480.79 متر مربع.

2- ثاني أكبر المطارات من حيث المساحة بعد مطار القاهرة.

3- (الترماك - موقف الطيارات) يسع الآن 46 طائرة.

4- يجري تطوير صالة الركاب 2 بتكلفة تصل إلى 450 مليون جنيه.

5- ينقسم مبنى الركاب إلى قسمين، مبنى رقم 1 ويسع 2500 راكب في الساعة، مبنى رقم 2 ويسع 1800 راكب في الساعة.

6- يضم مطار شرم الشيخ 3 ممرات للطائرات، رئيسي بطول 3200 متر، ثانوي بطول 3081 متر، تاكسي بطول 3081 متر في عرض 24 متر.

7- منطقة انتظار السيارات طاقتها الاستيعابية كانت 282 أتوبيسا، والآن أصبحت 310 أتوبيسات بعد التطوير.

8- زيادة سعة انتظار السيارات من 183 سيارة لتصبح 240 سيارة.

9- زيادة الاستاندات من 46 إلى 68 استاند وتطوير كافة طرق الخدمة داخل المطار.

10- شركة المقاولون العرب هي الشركة المنفذة للتطوير الحالي وموعد الانتهاء سبتمبر المقبل.