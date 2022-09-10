«فودة»: «شرم الشيخ الدولي» أول مطار أخضر على مستوى مصر والشرق الأوسط

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مطار شرم الشيخ الدولي أصبح أول مطار أخضر على مستوى مصر والشرق الأوسط، موضحاً أن مطار شرم الشيخ جرى تطويره وزيادة الطاقة الاستيعابية له ليصل بذلك قدرة المطار بإجمالي 10 ملايين راكب سنويا.

تزويد المطار بأجهزة حديثة

وأضاف محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه يجرى تطوير صالات السفر والوصول، وتزويد المطار بأجهزة حديثة لزيادة عمليات التأمين، مع تزويد المطار بمحطات طاقة شمسية، إحداهما بصالة الوصول بطاقة 300 كيلو وات، وأخرى بقدرة 5 ميجا وات.

ولفت المحافظ إلى تركيب منظومة جديدة للكشف عن الحقائب باستخدام أشعة C T وتطوير منظومة السيور، وزيادة عددها لتصل إلى 8 تسهيلات لحركة نقل الحقائب، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والاتصالات، وجرى تركيب الهوية البصرية للمدينة في كل أنحاء المطار.

تركيب لافتات الهوية البصرية بالمطار

وأوضح المحافظ: «مساحة المطار 25311480.79 متر مربع، وهو ثاني أكبر المطارات من حيث المساحة بعد مطار القاهرة»، مشيرا إلى أن موقف الطائرات يسع الآن 46 طائرة، وجرى زيادة عدد الاستندات من 46 إلى 68، وجرى تركيب لافتات الهوية البصرية بالمطار التي تعبر عن طابع مدينة شرم الشيخ.