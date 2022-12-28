طالبة بالجامعة البريطانية من ذوي الهمم: «الرئيس حقق حلمي أبقى مشهورة»

قالت خديجة شعبان، من ذوي الهمم وطالبة بالجامعة البريطانية، «حضرت اليوم لأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان له الفضل في تحقيق حلم من أحلامي، وهو ظهوري على شاشة التليفزيون وأن أصبح مشهورًا، أيضًا جميع أصدقائي يقولون لي: يا بختك الرئيس منحك كرسي متحرك».

شابة من ذوي الهمم للرئيس: شكرا على دعمك لكل القادرون باختلاف

وردّ الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فاعليات حفل «قادرون باختلاف»، والذي يُقام تحت شعار «لينا مكان» بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «ده أنا اللي بختي اللي جبتلك الكرسي والله العظيم»، لترد عليه الشابة: «أنا بحبك وبشكر حضرتك على دعمك ليا أنا وكل القادرون باختلاف».

السيسي يطمئن والد طفل من ذوي الهمم: الدولة دورها تدعمكم

كما ردّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث والد أحد ذوي الهمم، الذي عبّر عن تخوفه على مستقبل ابنه في حال إن غادر الدنيا وتركه، قائلًا: «أي أب وأم بيفكروا بأبنائهم وبناتهم بعد ما يغادروا الدنيا، لكن بقول ليكم كلكم ربنا بيقول: (أفحسبتم أننا خلقناكم عبثًا)، اللي خلق الكون مسيطر عليه سيطرة فوق تصورنا كلنا ومهيمن على ملكه».

وتابع الرئيس السيسي، «كل خطوة وكل نفس محسوب ومقدر، والدنيا ماشية بقالها آلاف السنين، مفيش حاجة خلصت أو راحت، ومش معنى كلامي إن الدولة مالهاش دور».