نتيجة كلية الشرطة 2022-2023.. قبول 50 طالبة من خريجات التربية الرياضية

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، نتيجة كلية الشرطة لعام 2023، مشيرا إلى إجمالي المتقدمين لكلية الشرطة من طلاب الثانوية العامة 50752.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، أن إجمالي المتقدمين من حملة الثانوية الأزهرية 19788 طالبا، وتم قبول 1569، و547 من الحاصلين على دبلومة أجنبية بإجمالي 22357 طالبًا.

وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة، أن عدد من وصل إلى كشف الهيئة 4796 من حملة الثانوية العامة وكان المستهدف قبوله 850، بينما وصل من حملة ليسانس الحقوق إلى كشف الهيئة 6415 تم قبول 1500 طالب، ووصل من حملة المؤهلات الجامعية إلى كشف الهيئة 4606 تم قبول 500 طالب، ومن حملة كلية تربية رياضية بنات وصل للهيئة 433 تم قبول 50.