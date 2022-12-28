«الداخلية» تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة لعام «2022-2023» في مؤتمر صحفي بعد قليل

تعلن وزارة الداخلية، نتيجة القبول في كلية الشرطة سواء لطلاب الثانوية العامة أو حملة المؤهلات العليا المرشحين للقبول كضباط متخصصين، خلال مؤتمر صحفي بعد قليل، كما تعلن أكاديمية الشرطة نتيجة كلية الشرطة لعام 2022 - 2023 والشروط الواجب توافرها للاختيار والمعايير التي استندت إليها الوزارة في الاختيار.

نتيجة كلية الشرطة لعام 2022 - 2023

وبعد الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة لعام 2022 - 2023، سوف يتلقى الطلاب المقبولين اتصالات هاتفية من أكاديمية الشرطة للتهنئة بالقبول، ويكون الاتصال الذي يتلقاه الطلاب بمثابة الإجابة عن الأسئلة المكتوبة على محرك البحث جوجل بـ«خطوات الحصول علي نتيجة القبول في كلية الشرطة 2022-2023، نتيجة الضباط المتخصصين 2022-2023، ونتيجة كلية الشرطة 2023 لطلاب الثانوي وخريجي الحقوق، ورابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2022-2023 بالرقم القومي».

نتيجة الضباط المتخصصين 2022-2023

وتأتي نتيجة الضباط المتخصصين 2022-2023 بعد اختيارهم من بين حملة المؤهلات العليا واختيازهم الاختبارات المعلنة من قبل وزارة الداخلية وهي 8 اختبارات يمر بها الطلاب سواء كانوا من حملة الثانوية العامة أو المؤهلات العليا.

نتيجة كلية الشرطة 2023 لطلاب الثانوي وخريجي الحقوق

كما تأتي نتيجة كلية الشرطة 2023 لطلاب الثانوي وخريجي الحقوق بعد اجتياز تلك الفئة من الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول في كلية الشرطة على مدار الشهور الماضية أسوة بزملائهم من حملة المؤهلات العليا الأخرى المقبولين في أكاديمية الشرطة.

يُذكر أنَّ نتيجة كلية الشرطة لعام 2022 - 2023 جاءت بعد اختيار الطلاب المقبولين في أكاديمية الشرطة 8 اختبارات وهي كالتالي:

اختبارات كلية الشرطة 2022 - 2023

- اختبار القدرات: اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة، وليس للطالب حق الإعادة في حال رسوبه.

- اختبار المقاس والقوام: للتأكّد من تناسب الطول مع الوزن، ويكون للطالب حق الإعادة مرة واحدة فقط، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة مرات أخرى.

- الكشف الطبي: من أهم الاختبارات لدخول كلية الشرطة، ويخضع الطالب أمام اللجنة الطبية المختصة، ويكون للطالب الراسب في هذا الاختبار حق الإعادة مرة واحدة فقط.

- الكشف النفسي: يمثل الطالب أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للطالب الراسب الإعادة في هذا الاختبار.

- كشف السمات: يخضع الطالب لقياس القدرات العقلية، ولا يحق للراسب الإعادة.

- الاختبار الرياضي: عبارة عن عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب الراسب حق الإعادة مرة واحدة.

- الكشف الطبي المتقدم: يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة، من خلال عدة تحليلات.

- لجنة اختبار الهيئة: يطبق أعضاء اللجنة معايير المفاضلة التي ينص عليها قانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية، للوصول إلى أعلى معدلات انتقاء أفضل العناصر.