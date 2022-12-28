«التموين» تستعد لصرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي بمنافذ البقالين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم الأحد المقبل الموافق 1 يناير، صرف الدفعة الخامسة من زيادة التموين للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين للدعم الاستثنائي المحدد بـ 10 أشهر من الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر البالغ عددها 10 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة.

تكثيف ضخ السلع التموينية للمنافذ

وكثفت وزارة التموين، ضخ السلع التموينية إلى منافذ البقالين، استعدادا لصرف المقررات المخصصة للأسر المستحقة بقيمة الدعم المخصص للأسرة والبالغ 100 جنيها شهريا للأسرة الواحدة، للشهر الخامس على التوالي، إذ شهد شهر سبتمبر الماضي صرف الدفعة الأولى من الزيادة الشهرية والتي تستمر حتى 30 يونية 2023 المقبل.

وتختلف قيمة الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة، بناء على عدد الأسر المدرجة على البطاقة الواحدة، لكل من يتقاضى راتبًا شهريًا يقل عن 2700 جنيه أو معاشًا شهريًا أقل من 2500 جنيه، وأصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات، وتشمل قيمة الدعم على التالي:

- 100 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3.

- 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

وتستكمل حاليا منافذ البقالين صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري لحاملي البطاقات التموينية، قبل بدء صرف التموين المخصص لشهر يناير 2023.