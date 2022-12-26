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«التموين»: إلزام جميع التجار بوضع الأسعار على المنتجات خلال 15 يوما

كتب:

هاجر عمر
01:50 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
وزارة التموين

وزارة التموين

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه بناء على توجيهات من رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، يجرى بذل العديد من الجهود لضبط الأسعار، بعد حالة التذبذب التي شهدها السوق في الفترة الماضية، إذ أن هناك العديد من التجار الشرفاء يقفون مع الدولة ويراعون مصالح المواطنين، لافتا إلى أن بعضهم مارس أشياء غير قانونية من خلال زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما أستوجب التصدي لهم، وبذل الجهود لضبط الأسعار.

إلزام جميع التجار بوضع الأسعار على السلع

وأضاف «خليل» على فضائية «dmc»، أنه سيجرى إلزام جميع التجار بوضع الأسعار على السلع؛ إذ تمتد المهلة لمدة 15 يوما بجميع المحلات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو أي كان حجمها، متابعًا: «حتى لو كشك في الشارع.. ومحل في حارة في نجع أو قرية»، لا بد من وضع الأسعار على المنتجات التي يبيعها.

4 هيئات رقابية تعمل من أجل ضبط الأسعار

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن السوق شهد اختلاف بالأسعار خلال الفترة الماضية، مشيدًا بدور الإعلام الذي يعمل على قدم وساق لتوعية المواطنين والتجار، بالتزامن مع جهود الجهات الرقابية الأربعة، وهي: وزارة التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك أو هيئة سلامة الغذاء، الذين يشنون العديد من الحملات بالشارع المصري.

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بقلم هاجر عمر