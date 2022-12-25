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«الداخلية»: تحرير 2315 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات و إسراء عبد العزيز
11:22 ص | الأحد 25 ديسمبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

تمكّنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2315 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفات مرورية

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 613 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 54 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، فإن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن:

- سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

- غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

- كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

- تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.

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بقلم محمد بركات و إسراء عبد العزيز