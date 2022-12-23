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«الداخلية»: سحب 2140 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب:

محمد بركات
11:28 ص | الجمعة 23 ديسمبر 2022
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 2140 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 631 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وذلك خلال حملات مرورية على مدار 24 ساعة.

تركيب الملصق الإلكتروني

 يذكر أنّ المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت في مارس الماضي، وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

منظومة إلكترونية مرورية متكاملة

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.  

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بقلم محمد بركات