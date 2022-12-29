الحزن يخيم على قرية دبركي بالمنوفية لوفاة طالب أزهري.. «كان متغيب ولقوه غرقان»

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية دبركي، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بعد وفاة حسن عبدالهادي شتلة، الطالب في الصف الأول الابتدائي الأزهري، والذي تغيب عن منزله، واكتشفت أسرته وفاته غرقا في ترعه بالقرية، وسط حزن شديد من الأهالي، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في مسقط رأس الأسرة.

واستقبلت أسرة الطالب المتوفى المعزيين اللذين جاءوا من كل أنحاء القرية والقرى المحيطة.

وقدم العزاء في وفاة حسن عبدالهادي شتلة، الطالب بالصف الأول الابتدائي بمعهد دبركي الابتدائي، الشيخ السعيد محمد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية، ووفد مرافق له.

الأزهر ينعى وفاة الطالب

ونشرت الإدارة المركزية للأزهر الشريف في المنوفية، ييانا جاء فيه: «ننعى الطالب حسن ببالغ الإيمان بقضاء الله وقدره، وداعين المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

حزن بين أهالي القرية

وأكد عدد من أهالي قرية دبركي بمركز منوف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرية بالكامل حزينة لوفاة الطفل، مؤكدين أنه اختفى قبل العثور على جثمانه، وبعد البحث في مكان جرى العثور عليه غارقا، وسط حالة من الحزن الشديد وصدمة الجميع.