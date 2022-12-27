شرطة البيئة والمسطحات تضبط 323 طن أعلاف ومشتقاتها في المنوفية

أسفرت جهود شرطة البيئة والمسطحات في المنوفية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال حماية الثروة الزراعية «الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية»، وأمكن ضبط 5 قضايا عبارة عن «4 شركات – مصنع»، لتصنيع والإتجار في الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية بدون ترخيص.

وبلغت إجمالي المضبوطات «69 طن أعلاف مواشي – 150 طن مواد خام لتصنيع الأعلاف (بدون بيانات) – 30 طن خليط زوائد – 75 طن فوسفات كالسيوم – 3 أطنان أحماض وكبريت وأحماض نيتريك سماد زراعي – 1292 لتر مخصبات زراعية – 2280 عبوة مبيدات زراعية متنوعة – 5 أطنان سلفات ماغنسيوم – 730 عبوة مخصبات زراعية متنوعة»، بدون تراخيص وبيانات، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.