 «التموين»: بدء الأوكازيون الشتوي 6 فبراير.. وعقوبات رادعة للمخالفين

قال الدكتور أحمد أبو الفضل، مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأوكازيون الشتوي هذا العام يبدأ 6 فبراير ويستمر لمدة شهر، موضحًا أنه يجري إنشاء مجموعة عمل داخل ديوان عام الوزارة بمجرد صدور قرار الأوكازيونات بهدف توحيد القوانين والقرارات الوزارية سواء في الديوان أو المديريات التابعة للوزارة، إلى جانب عمل منشورات توعية للتُجار والمواطنين.

أهمية توعية المواطنين والتُجار

وأضاف «أبوالفضل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» عبر فضائية «TEN»، أنه يجري توعية التُجار بالشروط والمواصفات القياسية للبضائع المباعة سواء كانت ملابس أو أجهزة كهربائية، أما بالنسبة للمواطنين تجري توعيتهم وتعريفهم بحقوقهم وكيفية الحفاظ عليها من خلال الحصول على فاتورة بقيمة البضائع.

وأشار مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أنه يتم رصد المخالفين والشكاوى من خلال الأرقام الخاصة بوزارة التموين والخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، موجهًا المواطنين بعدم التدخل في أي جدال مع التجار المخالفين ، موضحًا أن أقرب حملة متواجدة في المنطقة ستتوجه لصاحب الشكاوى وسيتم التعامل مع كل المخالفين بحزم وجدية إذا كان للمستهلك حق في ذلك.

وضع سعر وهمي للمنتجات سلوك مُخادع

وأوضح أن وضع سعر وهمي للمنتجات سلوك مُخادع وفقًا لأحكام القانون، إذ أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين تتراوح بين 50 ألفا و2 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أما أرقام ديوان عام وزارة التموين 27942683.