تأجيل محاكمة قاتلي «مينا» طالب التجارة بالشرقية لجلسة 28 يناير

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها قبل قليل، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مينا، طالب تجارة إنجليزي، وإلقاء جثمانه في مصرف مائي يتبع مركز ديرب نجم بالشرقية، إلى جلسة 28 يناير المقبل.

إخطار بالعثور على جثة «مينا»

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد تلقي بلاغًا بالعثور على جثة شاب طافية أعلى مياه ترعة بدائرة المركز، وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الشاب يدعى، مينا أمير 19 سنة، طالب في كلية التجارة، ويعمل سائق توك توك.

كشف تفاصيل الجريمة

وتبين من الحقيقات أن منفذي جريمة قتل مينا، استقلا معه «التوكتوك» بزعم أنهما يبحثان عن طفل تائه، وخلال رحلة البحث الوهمية، قدم له أحدهما علبة عصير، وعندما تناولها فقد الإدراك، فأسرع المتهمان بحمله داخل التوكتوك، وظلا يسيران به حتى وصلا إلى مصرف مائي يتبع محافظة الشرقية، وتحديدًا في ديرب نجم ثم تخلصا منه، وسرقا التوك توك ولاذا بالفرار.

وشرح المتهمان في اعترافتهما، تفاصيل قتل الطالب مينا أمير، وكيفية التخلص من جثمانه قبل سرقة التوكتوك، وأرشدا عن مكان التوكتوك الخاص بالمجني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق .