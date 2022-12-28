طرح وحدات دار مصر برج العرب بالإسكندرية 2023.. مقدم 80 ألف جنيه 

أعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوحدات السكنية لعام 2023، إذ جرى طرح 512 وحدة بمشروع دار مصر برج العرب بمساحات تتراوح من «100 إلى 150 م2» بمدن «برج العرب الجديدة، 15 مايو، العبور، دمياط الجديدة»، وذلك ضمن عمليات طرح الوحدات السكنية بمختلف المشروعات والمستويات لتلبية رغبات المواطنين باجمالي 22 ألفًا و335 وحدة.

وبحسب بيان جهاز مدينة برج العرب الجديدة، فإن مقدم حجز الوحدات السكنية ضمن دار مصر برج العرب يبلغ 80 ألف جنيه للوحدات المطروحة في برج العرب الجديدة.

موعد طرح شروط وحجز دار مصر برج العرب

وأوضح الجهاز، أن شروط طرح وحدات دار مصر برج العرب وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 يناير من العام الجديد 2023.

مشروع دار مصر في برج العرب

جدير بالذكر أن مشروع دار مصر في برج العرب بالإسكندرية هو مشروع الإسكان الاجتماعي لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، الذي شهد إنشاء 624 وحدة سكنية بمدينة برج العرب بمساحات تتراوح ما بين 100 إلى 150 مترًا لخدمة 3120 ألف نسمة.

ويقع مشروع دار مصر في الحي الثالث بمدينة برج العرب غربي الإسكندرية، ويحيطه عددًا من المنشآت الحيوية التي تسهل المعيشة.