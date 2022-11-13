أسعار شقق دار مصر داخل المدن الجديدة.. تبدأ من 693 ألف جنيه

تعد أسعار شقق دار مصر داخل المدن الجديدة، من أكثر الأمور التي تشغل أذهان المواطنين من متوسطي الدخل خلال هذه الأيام، تزامنًا مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة بمشروعات «جنة ودار وسكن مصر» المرحلة التكميلية لمن سبق له التقدم للحجز خلال مارس الماضي، خلال الأيام القليلة الماضية، التي تعرض من خلالها كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات السكنية، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط.

شقق مشروعات الإسكان المتوسط

ووفقًا لكراسة شروط شقق دار مصر تختلف أسعار الوحدات السكنية المطروحة، باختلاف المدن الجديدة، إذ تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 600 ألف جنيه، وتصل إلى مليون جنيه.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أسعار شقق دار مصر داخل المدن الجديدة، وفقا لكراسة الشروط الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أسعار شقق دار مصر داخل المدن الجديدة

- مدينة حدائق أكتوبر: مساحة الوحدة 130 مترًا بسعر 950 ألف جنيه.

- مدينة بدر: مساحة الوحدة 130 مترًا بسعر 947 ألف جنيه.

- مدينة العاشر من رمضان: مساحة الوحدة 140 مترًا بسعر 865 ألف جنيه.

- مدينة السادات: مساحة الوحدة 130 مترًا بسعر 693 ألف جنيه.

- مدينة 15 مايو: مساحة الوحدة 150 مترًا بسعر 944 ألف جنيه.

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بشقق دار مصر، من خلال الضغط على هذا الرابط، ومن ثم الاطلاع على التفاصيل الكاملة الخاصة بشقق مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، ويتمّ تسليم شقق دار مصر جاهزة للتسليم الفوري وكاملة التشطيب، داخل عدد من المدن الجديدة: «السادات و15 مايو والشروق والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة وحدائق أكتوبر»، وتتراوح مساحة شقق دار مصر ما بين 100م2 و150م2.