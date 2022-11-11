الإسكان تكشف تفاصيل كراسة شروط دار مصر وآخر موعد للحجز الإلكتروني

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن موعد الاطلاع على ‎كراسة شروط دار مصر للمرحلة التكميلية للمواطنين الذين حجزوا، في المرحلة الأولى من المشروع، التي طرحت في شهر فبراير من العام الجاري، إذ بدأ تصفحها أمس الخميس الموافق 10 نوفمبر، وتستمر حتى الأحد المقبل الموافق 13 من الشهر ذاته.

وأوضح الإسكان الاجتماعي كراسة شروط دار مصر، وكذلك موعد انطلاق الحجز الإلكتروني للوحدات، وهي أيام الثلاثاء المقبل الموافق 15 نوفمبر، والخميس 17 نوفمبر 2022.

كراسة شروط دار مصر

وتتضمن كراسة الشروط العامة لحجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمساحات تتراوح من 100 متر إلى 150 مترًا الموجودة في مدن حدائق أكتوبر، و15 مايو والعاشر من رمضان، والسادات وبدر، الآتي:

كشرط أساسي للحصول على الوحدات السكنية أنه لا يحق للمتقـدم أو للأسرة «الزوج - الزوجة - أولاد القصـر» التقـدم لحجـز أكثر مـن وحـدة سـكنية فـي المـدن الجديـدة والمحافظـات في الإعلان الواحـد.

ومن بين الشروط العامة ألا يكـون قـد سـبق التخصيـص للمتقـدم أو للأسـرة «الزوج -الزوجـة - الأولاد القصـر» وحـدة سـكنية أو قطعـة أرض سـكنية أيًا كان نوعهـا في المدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل مـن الغير، ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

كما يجب ألا يكون قـد سـبق التخصيص للمتقـدم أو للأسرة «الزوج-الزوجـة -األوالد القصـر» وحـدة سـكنية ضمـن مشـروعات سـكن مصـر- دار مصـر- جنة.

واشترطت صندوق الإسكان ألا يكون المتقـدم أو الأسرة «الزوج-الزوجة-الأولاد القصـر»، استفاد من مبادرات التمويل العقـاري، الصادرة مـن البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

وأخيرا يجب أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويحق للصندوق أو للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.