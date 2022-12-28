طلب إحاطة لـ«الصحة» بشأن أزمة تكليف خريجي «العلوم الطبية التطبيقية»

قدّم محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه للحكومة، ممثلة وزير الصحة والسكان بشأن عدم تنفيذ التكليف الخاص بخريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية.

شكاوى من نقص عدد الطواقم الطبية

وقال النائب في طلب الإحاطة، إنّه رغم الشكاوى المتكررة من وجود نقص عددي في الطواقم الطبية، بداية من الأطباء وصولا إلى الخدمات المعاونة، إلا أنّ الوزارة لم تلتزم بتكليف الخريجين.

أحقية خريجي العلوم الطبية التطبيقية في التكليف

وأضاف زين الدين، أنّ خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية أتموا دراسة 4 سنوات، إضافة لسنة تكليف، ورغم تأكيدات الوزارة في وقف سابق بأحقيتهم في التكليف، إلا أنّه لم يتم الالتزام وهؤلاء الخريجين فقدوا حقهم في التعيين.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، بتنفيذ الوعود في هذا الشأن، خاصة وأنّهم في تخصصات طبية لا غنى عنها في دعم المنظومة الطبية، مثل المختبرات والأشعة والصحة العامة والتصوير الطبي والأجهزة الطبية.