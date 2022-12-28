القبض على المتهم بقتل سائق في المقطم بسبب «الفيس بوك»

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال سائق، مصاب بطعنات نافذة وجروح متفرقة بالجســـم توفى أثناء إسعافه، وعامل مـصاب بجرح قطعي في اليد، يقيمان بدائرة القسم.

مشادة كلامية

وبالانتقال وسؤال المصاب قرر حدوث مشادة كلامية بينه وبين عاطل، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات سابقة بينهما لاعتقاد الأخير بقيامه بالتشهير به عبر تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها الأول لإنهاء الخــلاف فقام المشكو في حقه بالتعدي عليهما باستخدام سلاح أبيض مُحدثاً إصابتهما المنوه عنها والتي أودت بحياة الأول، ولاذ بالفـــــرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.