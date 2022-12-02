تفاصيل مقتل سائق في حلوان على يد 6 متهمين.. عذبوه عدة أيام

قررت جهات التحقيق حبس 6 متهمين بقتل سائق بالمعصرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات أنهم ارتكبوا الجريمة لأنهم شكوا أنه سرق مركبة أحدهم، فاختطفوه وعذبوه لعدة أيام بـ«جنزير وشومة».

وأمرت جهات التحقيق باحالة المتهمين للطب الشرعى وسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الحادث الي وصول بلاغ لقسم شرطة المعصرة بوجود جثة ملقاة بارض فضاء بها كدمات وسحجات متفرقة وباجراء التحريات تبين ان المجني علية كانت لدية خلافات مع احد الاشخاص لاعتقادة انه قام بسرقة مركبتة ال«توك توك».

تعذيب المجني عليه بـ«جنزير وشومة»

عقب تقنين الاجراءات تبين أن المتهمين هم 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية سابقة، واستدرج أحدهم المجني عليه وخطفه بمساعدة الآخرين، وأجبروه على التوقيع على إيصالي أمانة، كل منهما بقيمة 10 آلاف جنيه.

وتوجه المتهمون لعقار «تحت الإنشاء» بالاتفاق مع حارس العقار وعاودوا التعدي عليه بالضرب، إلا أنه غافلهم وقفز من شرفة الغرفة ما أدى لسقوطه على الأرض ووفاته، وتم ضبط المتهمين وأقروا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد اثنين منهم من ضبط الأدوات المُستخدمة في ارتكاب الواقعة والإيصالين المُذيلين بتوقيع المجنى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول قانون عقوبة الخطف شرح المحامي اشرف ناجي لـ«الوطن» تفاصيل عقوبة الخطف كما نص عليها قانون العقوبات: «تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات».

عقوبة القتل العمد

اما حول عقوبة القتل العمد قال المحامي، إن في قانون العقوبات المصري، وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».