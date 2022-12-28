حملات الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي متنوع في المحافظات

­­­تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 147 قطعة سلاح ناري، و440 قضية مخدرات وتنفيذ 85757 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 147 قطعة سلاح ناري بحوزة 124 متهم.

كما تم تنفيذ 85757 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 440 قضية مواد مخدرة بإجمالي 474 متهما، وتشكيل عصابي ضم 4 متهمين، ارتكبوا حادث سرقة، وضبط 34 متهمًا وهاربًا، و15 متهمًا بأعمال بلطجة، وضبط 275 دراجة نارية مخالفة، كما تم ضبط 17673 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص 56 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.