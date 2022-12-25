«الداخلية» تواصل حملاتها الأمنية.. وتنفذ 86 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 168 قطعة سلاح ناري بحوزة 149 متهما

(9) بنادق آلية.

(18) بندقية خرطوش.

(10) طبنجات.

(131) فرد محلى.

(209) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(214) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 85867 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى

(338) حكم جناية.

(25609) حكم حبس جزئى.

(4637) حكم حبس مستأنف.

(43575) حكم غرامة.

(11708) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط 4 تشكيلات عصابية ، ضمت (17) متهم ، إرتكبوا (38) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (409) قضية مواد مخدرة بإجمالى (450) متهم ضُبط خلالها الآتى

كمية من مخدر الحشيش وزنت (116,104 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (105,380 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,604 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (11,340 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,060 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,925 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,235 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (299 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (90 جرام).

عدد (11115) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين

ضبط (25) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة

ضبط (21) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة

ضبط (332) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها

ضبط 3 متهمين أرشدوا عن (11) سيارة مبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (24906) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين

فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.