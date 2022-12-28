رئيس جامعة سوهاج: لدينا 160 طالبا من ذوي الهمم.. ونسعى لنقل الأمل والحلم لهم

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن استضافة الجامعة الدكتورة المتميزة فادية عبد الجواد الطبيبة من ذوي الهمم لحكاية تجربتها لأصحاب القدرات، جاء من منطلق التوجيه الرئاسي منذ عام 2018 بأن الحلم يصنع الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أنه بمجرد إعلان 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، بدأت مؤسسات الدولة العمل على صناعة قيمة مضافة للمجتمع من أبناء الوطن أصحاب الهمم.

160 طالبا من ذوي الهمم انضموا لجامعة سوهاج هذا العام

وأضاف عبد الخالق في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن الدكتورة فادية نقلت تجربتها لذوي الهمم بجامعة سوهاج، التي تحتضن هذا العام ما يقرب من 160 طالبا من ذوي الهمم في مختلف الكليات بعد استضافتها العام الماضي ما يقرب من 111 طالبا.

نقطة مضيئة يمكن الاقتداء بها

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن حوار الدكتورة فادية مع الطلاب بمثابة نقطة مضيئة يمكنهم الاقتداء لما لها من تاريخ مشرف، ومثال يحتذي به من الطلاب ذوي الهمم، لتنقل لهم الأمل والحلم الذي يصنع الحاضر والمستقبل.