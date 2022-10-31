التموين تعلن بدء الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالجمارك غدا ‏لتمكين المصانع المتوقفة من العودة إلى العمل

وزارة التموين تعلن بدء الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك بدءا من الغد، حتى يجري الإفراج عنها جميعًا بنهاية الأسبوع الجاري، بهدف إتاحة السلع في الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار.

ونوه وزير التموين، خلال تصريحات صحفية له أمس، عن إخطار المستوردين والمنتجين والسلاسل بالإجراءات التي تمت مؤخرًا للإفراج عن الشحن، التي تؤدي إلى وفرة في المعروض من السلع واستقرار الأسعار.

وأوضح وزير التموين، أن ظاهرة نقص بعض السلع التموينية وتحديدًا سلعة الزيت مؤخرا، كانت ناتجة عن تأخر صرف الشحنات من الجمارك لعدم توافر الدولار، قائلا: «مع تحرير العملة من المتوقع حدوث انفراجة قريبًا في صرف الشحنات المتأخرة من السلع الغذائية».