عقد امتحان فوري لمحو أمية 118 مواطنا بحي العجمي في الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، بأستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

امتحان فوري ل118 مواطن في الإسكندرية

وفى هذا الصدد، واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى محافظة بلا أمية، حيث تم عقد امتحان فورى بمدرسة جعفر بن أبي طالب مجمع المدارس بالبيطاش لعدد 118 من المواطنين بنطاق حى العجمى الذين يجيدون القراءة والكتابة.

وذلك للوقوف علي مدي قدرتهم ومدي احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية واعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم والتي أشرف عليها السيد موسى رئيس حى العجمى.

القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية

هذا وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.