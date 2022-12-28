السيسي يستجيب لطلب اثنين من ذوي الهمم بالالتحاق بالإعلام واللعب في الأهلي

سأل محمود أحمد بطل مصر في ألعاب القوى من نادي فرسان الإرادة ولاعب في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية من ذوي الهمم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فقرة «اسأل الرئيس»، التي يديرها الإعلامي إبراهيم فايق، في النسخة الرابعة من احتفالية «قادرون باختلاف»، قائلًا: «أنا بطل رياضي وكلية التربية الرياضية لا تقبلني وكلية الإعلام لا تقبلنا كدمج، وكان نفسي أبقى إعلامي رياضي، يرضيك كدة يا ريس؟!».

وردّ رئيس الجمهورية ممازحًا: «لأ ميرضينيش يا محمود وهنحاسب اللي بيعمل كدا، وهيبقى يوم»، مضيفًا «كلامك مهم، لكن الدولة لا تعتمد في إدارتها على الأماني والنصح وتوجيه الكلام والمناشدات، بل تدير قوانين ونظم لكل شيء، الدولة يجب أن تسن قوانين تؤمن الأفكار التي نتحدث فيها، وهذا ما سنفعله، وده مشوار مش قليل لأن حجم القوانين التي يجب أن نسنها كبير والبرلمان يتصدى لها».

وتابع: «الدستور يشمل تحصينا لـ قادرون باختلاف وهناك نسبة معينة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأرجو ألا تتألم من هذا الأمر، هنشوف الموضوع ده مع وزير التعليم العالي لأن كلنا محتاجين نبقى مع بعض».

الرئيس يمازح شابا من ذوي الهمم بسبب طلبه باللعب في الأهلي: «سهلة»

فيما سأل محمود أحمد بطل مصر في ألعاب القوى من نادي فرسان الإرادة ولاعب في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، من ذوي الهمم، الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك ضمن فقرة «اسأل الرئيس» في النسخة الرابعة من احتفالية «قادرون باختلاف»، قائلًا: «أنا نفسي ألعب في الأهلي»، وردّ عليه رئيس الجمهورية ممازحا: حاضر، سهلة إنَّ شاء الله»

فيما قال الإعلامي إبراهيم فايق موجها حديثه للرئيس السيسي: «إذا أذنت لي، فإن محمود سيقدم الحلقة المقبلة معي من برنامجي»، وهو ما وافق عليه رئيس الجمهورية.