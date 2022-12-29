الجامعات تستعد لامتحانات الترم الأول.. وتشديدات على الالتزام بلوائح الكليات

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022-2023، مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، موضحة أنّ العمل جار وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الالتزام بضوابط ولوائح الكليات

وأكد عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن»، وجود تشديدات على أهمية الالتزام بضوابط ولوائح الكليات خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنّ الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بلوائح الكليات خلال أعمال الامتحانات، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

الالتزام بالخريطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية

وأوضح الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، أنّ الامتحانات تسير وفقا للوائح الكليات، مؤكدا الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

ولفت إلى أنّ الجداول الزمنية راعت إجازات أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد، ولا توجد امتحانات خلال أيام 6 و7 و8 يناير المقبل، لافتا إلى أنّ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، تسري على جميع الجامعات.