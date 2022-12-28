السيسي يشير بـ«علامة الحب» لفتاة من ذوي الهمم: المشروعات الجديدة راعت احتياجاتكم

أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلامة تدل على الحب، لإحدى فتيات «قادرون باختلاف» ضمن فعاليات فقرة «اسأل الرئيس»، حيث رسمت الفتاة بيديها إشارة بأنّها تحب الرئيس، فردّ عليها بالإشارة.

وسألت الطفلة «ضحى»، الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «الصم والمكفوفون وذوي الإعاقات الحركية وكل القادرون باختلاف في مصر، هل ستكون المواصلات الجديدة متاحة لهم؟»، فأجابها الرئيس: «بالتأكيد، والمدن الجديدة التي تنشئها الدولة حريصة على تحقيق المعايير التي قد تسهل وتيسر حركتهم، وأيضا المشروعات التي تنفذ في القاهرة تراعي الأمر ذاته».