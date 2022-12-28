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القبض على عاطل بتهمة استغلال طفلة في أعمال التسول بمنطقة الظاهر

كتب:

محمد بركات
01:21 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
سيارة شرطة

سيارة شرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، باستغلال طفلة في التسول والتعدي عليها والتنمر بها لضعف قواها الجسدية وعدم وجود مأوى لها، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته الطفلة المجني عليها، بسؤالها أقرت بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وأيد ما جاء بأقوال المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليها.

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بقلم محمد بركات